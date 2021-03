Liga, Suarez fermato dal palo: 0 - 0 tra Getafe e Atletico (Di domenica 14 marzo 2021) Getafe (SPAGNA) - Nella 27ª giornata di Liga l' Atletico Madrid fa 0 - 0 col Getafe nella seconda stra - cittadina in sette giorni, inframezzate dalla vittoria contro l'Athletic: prestazione opaca ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021)(SPAGNA) - Nella 27ª giornata dil'Madrid fa 0 - 0 colnella seconda stra - cittadina in sette giorni, inframezzate dalla vittoria contro l'Athletic: prestazione opaca ...

Advertising

estornudoauto : RT @CorSport: ?? #Liga, #Suarez fermato dal palo: 0-0 tra #Getafe e #Atletico ??? - CorSport : ?? #Liga, #Suarez fermato dal palo: 0-0 tra #Getafe e #Atletico ??? - sportli26181512 : Liga, Suarez fermato dal palo: 0-0 tra Getafe e Atletico: I Colchoneros non vanno oltre il pareggio e vedono ridurs… - tommcherubini : L'Atlético viene fermato sullo 0-0 da un Getafe in versione antisommossa (credit: @MaxCallegari). I Colchoneros ha… - cuoredialiante : @son_gobbo Fa il confronto tra il numero di gol di Suarez in Liga e quelli di Morata in Serie A????? -