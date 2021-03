Giulia Salemi svela cosa ne pensa di Tommaso Zorzi all’Isola e parla della loro amicizia

(Di sabato 13 marzo 2021)intervistata dal buon Valerio Palmieri in diretta Instagram sull’account di Chi Magazine, hato di molte cose, compresa la suain “stand by” conndonedel suo nuovo ruolo di opinionistadei Famosi. Ecco chi ha sentitodopo il GF Viphato, intervistata da Valerio Palmieri,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sta vivendo un periodo molto felice. Nel corso di una lunga chiacchierata in diretta sul profilo Instagram di Chi Magazine, l'ex gieffina ha raccontato della bellissima storia d'amore ...in diretta con Valerio Palmieri nell'account Instagram ufficiale di Casa Chi , ha regalato una diretta agli estimatori, parlando del suo percorso dentro la Casa del Grande Fratello Vip ...In un'intervista rilasciata a Casa Chi, Giulia Salemi rivela con chi dei vipponi è rimasta in contatto dopo il GF, poi fa una confidenza ...Sui social, Salemi fa chiarezza sul suo presunto flirt con Flavio Briatore dopo le accuse di Elisabetta Gregoraci al GF Vip ...