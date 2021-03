Gianni Morandi ricoverato: per ora nessun intervento (Di sabato 13 marzo 2021) Sono stazionarie le condizioni di Gianni Morandi ricoverato al Bufalini dopo l’incidente domestico avvenuto giovedì nella sua casa di campagna. Il bollettino medico parla di condizioni stazionarie per il cantante romagnolo per il quale non sarebbe previsto, almeno per ora, alcun intervento chirurgico. Ma vediamo nel dettaglio. Terzo giorno in ospedale per Gianni Morandi che resta ricoverato a causa delle ustioni a mani e gambe. Bruciature profonde causate Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 marzo 2021) Sono stazionarie le condizioni dial Bufalini dopo l’incidente domestico avvenuto giovedì nella sua casa di campagna. Il bollettino medico parla di condizioni stazionarie per il cantante romagnolo per il quale non sarebbe previsto, almeno per ora, alcunchirurgico. Ma vediamo nel dettaglio. Terzo giorno in ospedale perche restaa causa delle ustioni a mani e gambe. Bruciature profonde causate Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

vitaindiretta : Gianni Morandi cade nel fuoco e si ustiona. @s_buttafuoco ci aggiorna sul bollettino medico: 'Ustioni definite prof… - repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - Agenzia_Ansa : Incidente e ustioni per Gianni Morandi, ricoverato #ANSA - Jlomeli18 : RT @Corriere: Morandi in condizioni «stabili» dopo le ustioni alle mani: i medici devono decidere se ... - goldvlou : sto dal telefono di mia nonna, sta dicendo che le dispiace troppo per gianni morandi -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Bologna - Samp, Mihajlovic: "Caniggia aveva dato il numero del cellulare e Boskov..." ... chi con CR7? Le probabili Mihajlovic poi ha raccontato un'altra storia, più recente, di quando Massimo Ferrero andò a fargli visita quando era ricoverato in ospedale e lì incontrò Gianni Morandi . '...

Gianni Morandi ricoverato dopo l'incidente domestico: 'Non è in programma alcun intervento chirurgico' Gianni Morandi è stato ricoverato giovedì scorso a causa di un incidente domestico che gli ha procurato gravi ustioni. Il cantante si trova al momento Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di ...

Gianni Morandi, la telefonata di Mihajlovic: "Sta bene" il Resto del Carlino Gianni Morandi: gli aggiornamenti dopo l'incidente Dall'ospedale fanno sapere che non è in programma nessun intervento chirurgico © Fornito da Rumors.it Dopo il brutto incidente domestico amici e fan sono ancora in ansia per le condizioni di salute di ...

Morandi in cura per ustioni, nessun intervento chirurgico BOLOGNA, 13 MAR - Rimangono stabili le condizioni cliniche di Gianni Morandi, ricoverato dalla serata di giovedì 11 marzo al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente ...

... chi con CR7? Le probabili Mihajlovic poi ha raccontato un'altra storia, più recente, di quando Massimo Ferrero andò a fargli visita quando era ricoverato in ospedale e lì incontrò. '...è stato ricoverato giovedì scorso a causa di un incidente domestico che gli ha procurato gravi ustioni. Il cantante si trova al momento Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di ...Dall'ospedale fanno sapere che non è in programma nessun intervento chirurgico © Fornito da Rumors.it Dopo il brutto incidente domestico amici e fan sono ancora in ansia per le condizioni di salute di ...BOLOGNA, 13 MAR - Rimangono stabili le condizioni cliniche di Gianni Morandi, ricoverato dalla serata di giovedì 11 marzo al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente ...