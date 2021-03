Fantastica Luna Rossa, è 3-3 con Team New Zealand (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Continua il sogno di Luna Rossa in America's Cup. L'imbarcazione italiana porta a casa un altro pareggio dopo le due nuove regate di questa notte. Vinta nettamente gara 5 persa altrettanto nettamente gara 6. Ma tra i due equipaggi l'equilibrio è assoluto e ogni impresa sembra ancora possibile. Gara 5: partenza bruciante Nella prima regata di oggi è stata decisiva la partenza bruciante dell'imbarcazione italiana, che ha conquistato il lato porto e prendendo subito un vantaggio di circa 150 metri. Il vento leggero a 8 nodi ha favorito Luna Rossa, mentre i Kiwi sono stati costretti a impostare una gara di inseguimento e a scegliere traiettorie larghe. Al primo gate il vantaggio di Luna Rossa era di 32 secondi, equivalente a più di 350 metri. 32'' anche al secondo gate. A ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Continua il sogno diin America's Cup. L'imbarcazione italiana porta a casa un altro pareggio dopo le due nuove regate di questa notte. Vinta nettamente gara 5 persa altrettanto nettamente gara 6. Ma tra i due equipaggi l'equilibrio è assoluto e ogni impresa sembra ancora possibile. Gara 5: partenza bruciante Nella prima regata di oggi è stata decisiva la partenza bruciante dell'imbarcazione italiana, che ha conquistato il lato porto e prendendo subito un vantaggio di circa 150 metri. Il vento leggero a 8 nodi ha favorito, mentre i Kiwi sono stati costretti a impostare una gara di inseguimento e a scegliere traiettorie larghe. Al primo gate il vantaggio diera di 32 secondi, equivalente a più di 350 metri. 32'' anche al secondo gate. A ...

Advertising

Agenzia_Italia : Fantastica Luna Rossa, è 3-3 con Team New Zeland - Gazzetta_it : Fantastica Luna Rossa: è 1-1 con New Zealand nella prima giornata #Coppa America - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Fantastica Luna Rossa, è 3-3 con Team New Zeland - RaiSport : Fantastica #LunaRossaPradaPirelli, domina gara 5 e si porta sul 3-2, #TeamNewZealand la riacciuffa ancora una volta… - DavideTedesco74 : RT @Agenzia_Italia: Fantastica Luna Rossa, è 3-3 con Team New Zeland -