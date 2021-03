Draghi, che delusione. Da Conte cambia poco: Italia in lockdown di fatto. Zona rossa e Pasqua, tutti i divieti (Di sabato 13 marzo 2021) Nel giorno in cui l'Italia sembra tornare a un anno fa, a quel lockdown che ci precipitò in un incubo non ancora finito (da lunedì tutto il Paese, tranne la Sardegna, si colora di arancione o di rosso), Mario Draghi prova a dare un messaggio di speranza. A dire che no, non è come un anno fa. Si vede la luce in fondo al tunnel. E si chiama vaccino. Così, dal centro per le immunizzazioni di Fiumicino, mentre si prepara ad annunciare misure che sconvolgeranno la vita di milioni di Italiani (9 studenti su 10 faranno didattica a distanza, per dire), il premier ringrazia i ragazzi che lavorano in questo posto perché lo hanno reso, dice, «un luogo di speranza». Vedendovi, «si capisce che ne usciremo e ne usciremo grazie a voi». Ecco, allora, che, subito dopo, Draghi ammette che «ci troviamo purtroppo davanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Nel giorno in cui l'sembra tornare a un anno fa, a quelche ci precipitò in un incubo non ancora finito (da lunedì tutto il Paese, tranne la Sardegna, si colora di arancione o di rosso), Marioprova a dare un messaggio di speranza. A dire che no, non è come un anno fa. Si vede la luce in fondo al tunnel. E si chiama vaccino. Così, dal centro per le immunizzazioni di Fiumicino, mentre si prepara ad annunciare misure che sconvolgeranno la vita di milioni dini (9 studenti su 10 faranno didattica a distanza, per dire), il premier ringrazia i ragazzi che lavorano in questo posto perché lo hanno reso, dice, «un luogo di speranza». Vedendovi, «si capisce che ne usciremo e ne usciremo grazie a voi». Ecco, allora, che, subito dopo,ammette che «ci troviamo purtroppo davanti ...

