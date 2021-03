Dopo oltre 2000 anni svelato il mistero del computer più antico del mondo

(Di sabato 13 marzo 2021)duemilapotrebbe essere prossimo alla soluzione ildel primo ‘’ analogico della storia: si tratta della macchina di Anticitera, il sofisticato calcolatore astronomico in bronzo costruito dagli antichi Greci per predire le eclissi, le fasi lunari, la posizione del Sole e dei cinque pianeti allora noti. Il suo complesso meccanismo a ruote dentate è stato ricostruito dai ricercatori dell’University College di Londra mettendo insieme le più recenti indagini scientifiche condotte sui suoi frammenti e le antiche iscrizioni incise su di essi. La replica ‘moderna’ della macchina, descritta sulla rivista Scientific Reports, verrà presto riprodotta con tecniche antiche per validarne la fattibilità. La ricostruzione proposta rappresenta un notevole passo avanti nell’annosa ...

Venerdì sera il centralino dei carabinieri subissato di telefonate. In piazzale Archinto identificati 23 giovani, soprattutto studenti, e un barista che vendeva alcolici. Party privato con karaoke e s ...Si può autocertificare un'uscita oltre le ore 22, quando inizia il coprifuoco, ma non c'è alcuna giustificazione per la valanga di insulti rivolti ad una donna.