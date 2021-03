Covid, donna: “Vado a vedere chiesa per le nozze”, ma era già sposata (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato piuttosto tranquillo a Napoli nella zona rossa rafforzata imposta dal governo e poi dall’ordinanza della Regione. Secondo i report della polizia municipale non ci sono stati assembramenti particolari finora e i controlli sono stati intensi nelle piazze del centro cittadino e sul lungomare. Tra i casi citati dalla municipale un parrucchiere che andava domicilio, attività molto pericolosa e portatrice di contagio, ma anche una ragazza che, fermata, ha asserito di essere diretta a vedere la chiesa per il suo matrimonio. Gli agenti della municipale hanno controllato i documenti della donna che risultava invece già sposata da tempo e quindi l’hanno multata. Tra le scuse anche i controlli alla dentiera: un uomo nei giorni scorsi ne ha tirato fuori a un controllo una asserendo che era ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato piuttosto tranquillo a Napoli nella zona rossa rafforzata imposta dal governo e poi dall’ordinanza della Regione. Secondo i report della polizia municipale non ci sono stati assembramenti particolari finora e i controlli sono stati intensi nelle piazze del centro cittadino e sul lungomare. Tra i casi citati dalla municipale un parrucchiere che andava domicilio, attività molto pericolosa e portatrice di contagio, ma anche una ragazza che, fermata, ha asserito di essere diretta alaper il suo matrimonio. Gli agenti della municipale hanno controllato i documenti dellache risultava invece giàda tempo e quindi l’hanno multata. Tra le scuse anche i controlli alla dentiera: un uomo nei giorni scorsi ne ha tirato fuori a un controllo una asserendo che era ...

