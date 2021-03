Corona in carcere, la Lucarelli attacca Giletti: le parole della giornalista (Di sabato 13 marzo 2021) Un duro attacco della giornalista Selvaggia Lucarelli al conduttore Massimo Giletti, in merito al caso Corona. Ecco le sue parole. L’attacco di Selvaggia Lucarelli Continua a tenere banco la vicenda Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si trova attualmente ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano. Due giorni fa, appresa la notizia del suo ritorno in carcere sentenziata dal Tribunale di Sorveglianza, Corona si è autoinflitto ferite alle braccia. Inoltre, alla vista dei poliziotti, ha iniziato ad inveire. Tutto è stato documentato sui social e adesso Corona è al centro di un’accesa discussione sul web. A pronunciarsi sul caso anche la ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Un duro attaccoSelvaggiaal conduttore Massimo, in merito al caso. Ecco le sue. L’attacco di SelvaggiaContinua a tenere banco la vicenda Fabrizio. L’ex re dei paparazzi si trova attualmente ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano. Due giorni fa, appresa la notizia del suo ritorno insentenziata dal Tribunale di Sorveglianza,si è autoinflitto ferite alle braccia. Inoltre, alla vista dei poliziotti, ha iniziato ad inveire. Tutto è stato documentato sui social e adessoè al centro di un’accesa discussione sul web. A pronunciarsi sul caso anche la ...

