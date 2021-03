Cetraro | colpi di pistola contro auto del comandante dei carabinieri

(Di domenica 14 marzo 2021) Alcunidisono stati esplosi, la sera del 13 marzo,l'deldella stazione deidi(Cosenza), il maresciallo Orlando D'Ambrosio. L'era parcheggiata proprio davanti alla caserma dei militari. Sul posto sono stati effettuati i rilievi dei reparti scientifici. I, secondo quanto si è potuto apprendere, sarebbero stati esplosi da qualcuno a bordo di un mezzo, non si sa se un'o una moto, che poi si è allontanato. Sono stati istituiti posti di blocco e attuate anche delle perquisizioni. Secondo quanto emerso fino ad ora, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi sull’accaduto.

Alcunidi pistola sono stati esplosi, la sera del 13 marzo, contro l'auto del comandante della stazione dei carabinieri di(Cosenza), il maresciallo Orlando D'Ambrosio. L'auto era parcheggiata ...d'arma da fuoco contro l'auto del maresciallo dell'Arma in servizio alla stazione di. A pochi giorni dall'inchiesta Katarion ignoti hanno esploso icontro il mezzo del maresciallo. Atto condannato da più parti, come dal sindaco Ermanno Cennamo che parla di " gesto da ...Colpi di arma da fuoco sono stati sparati stasera, a scopo chiaramente intimidatorio, contro l'auto del comandante della stazione carabinieri di Cetraro, maresciallo Orlando D'Ambrosio. (ANSA) ...Avviate le indagini per individuare i responsabili. Le reazioni: «Sdegno per un atto così grave e solidarietà ai militari» ...