Cerca di sfuggire a un incendio, 61enne muore colto da malore (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoForino (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 22'00 di oggi 13 marzo, sono intervenuti a Forino per un incendio di una canna fumaria di un'abitazione di via San Paolo Della Croce, che ha poi interessato anche il tetto in legno ventilato. Purtroppo il proprietario, un uomo di 61 anni, è salito sul tetto ed è stato, probabilmente, colto da un malore ed è deceduto. Il corpo è stato recuperato e consegnato ai sanitari del 118 intervenuti. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del tetto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

