(Di sabato 13 marzo 2021)si sta preparando al grande appuntamento sportivo di questo 2021: le ATP. Sarà una grande occasione per il capoluogo piemontese che farà il giro del mondo. La sindacaha fatto il punto della situazione con un video pubblicato sui social. “Siamo ottimisti rispetto al fatto che potrà esserci del, malee lavoriamo insieme alla FIT per affrontarele variabili. Ilci sta credendo, stiamo vendendo i biglietti, stiamo preparando tutto affinchèpossa fare il giro del mondo“. Ovviamente allo stato attuale è praticamente impossibile capire se entro la fine della stagione i tifosi possano tornare ad assistere alle partite. ...

Advertising

zazoomblog : ATP Finals Torino Chiara Appendino: “Fiduciosi per la presenza di pubblico ma valutiamo tutte le possibilità” -… - gianluca_sarto : RT @Ubitennis: Chiara Appendino: “ATP Finals col pubblico? Siamo ottimisti, ma valutiamo ogni scenario” - Ubitennis : Chiara Appendino: “ATP Finals col pubblico? Siamo ottimisti, ma valutiamo ogni scenario” - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Partite sul grattacielo e maxi schermi: effetti speciali per le Atp Finals a Torino - Ubitennis : Fognini. M... -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Finals

La Stampa

... la realizzazione di "Casa Torino" in una piazza aulica dove mettere in mostra prodotti e servizi del tessuto imprenditoriale locale nelle settimane che precedono le. SEGNALA UN ERRORE IN ...... 19 anni, con un passato da sciatore, il giovane talento del tennis italiano può già vantare diverse partecipazioni ai più importanti tornei e una vittoria alle Next Gen. Nel 2019 si è ...La sindaca di Torino con un video su Facebook aggiorna sui lavori in città verso la prima edizione delle Finals italiane ...Fognini. Montecarlo, Parigi e le Finals di Torino. E’ l’anno del rilancio (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport) Il momento si avvicina. Dopo aver trascorso un anno orribile tra sale operatorie ...