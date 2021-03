ATP Dubai 2021: bye per Jannik Sinner al primo turno, ostacoli complicati per Sonego e Cecchinato. Thiem comanda il tabellone (Di sabato 13 marzo 2021) Sorteggiato pochi minuti fa il tabellone del torneo ATP 500 di Dubai, un classico in scena negli Emirati Arabi Uniti. Lunga la storia del torneo, che vide nel 1995 Andrea Gaudenzi, oggi presidente dell’ATP, raggiungere la finale (sconfitto dal sudafricano Wayne Ferreira), e vinto otto volte da Roger Federer. Lo svizzero ha deciso di non giocare l’evento, mentre anche Novak Djokovic, dopo gli Australian Open, salta l’appuntamento di cui è detentore del titolo. Ci sono due campioni passati: Roberto Bautista Agut, che vinse nel 2018, e Stan Wawrinka (2017), che, come le 16 teste di serie restanti, usufruiscono di un bye. Il tabellone, infatti, è stato allargato: ci sono ora 64 posti, con bye non solo per i primi 16 del seeding, ma anche per altri due, l’australiano Matthew Ebden e il georgiano Nikoloz Basilashvili, in funzione delle loro ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Sorteggiato pochi minuti fa ildel torneo ATP 500 di, un classico in scena negli Emirati Arabi Uniti. Lunga la storia del torneo, che vide nel 1995 Andrea Gaudenzi, oggi presidente dell’ATP, raggiungere la finale (sconfitto dal sudafricano Wayne Ferreira), e vinto otto volte da Roger Federer. Lo svizzero ha deciso di non giocare l’evento, mentre anche Novak Djokovic, dopo gli Australian Open, salta l’appuntamento di cui è detentore del titolo. Ci sono due campioni passati: Roberto Bautista Agut, che vinse nel 2018, e Stan Wawrinka (2017), che, come le 16 teste di serie restanti, usufruiscono di un bye. Il, infatti, è stato allargato: ci sono ora 64 posti, con bye non solo per i primi 16 del seeding, ma anche per altri due, l’australiano Matthew Ebden e il georgiano Nikoloz Basilashvili, in funzione delle loro ...

