Amazon rimuove testo che descrive Lgbt come 'malattia mentale''

Amazon ha annunciato che non venderà più sulle sue piattaforme libri che descrivono l'identità di genere o sessuale come «malattia mentale». «Ci riserviamo il diritto di non vendere determinati contenuti».

