All’Aquila crolla un palazzo danneggiato dal sisma Morti sotto le macerie due operai

(Di sabato 13 marzo 2021) Non ce l’hanno fatta i duerimastileper il crollo di un edificio nella zona rossa di San Pio delle Camere (L’Aquila), nel corso di lavori di ristrutturazione post terremoto. Al momento sono in corso le operazioni di recupero dei corpi da parte dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri dell’Aquila. Le vittime sarebbero due uomini, un rumeno di 42 anni e un macedone di 61 anni. Come riporta il quotidiano Il Centro i duesono di una ditta che stava demolendo un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere, nell’ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabiledal terremoto del 2009. I soccorritori hanno fatto di tutto per cercare di arrivare prima possibile ai due in modo da poterli estrarre vivi da calcinacci, travi e mattoni. La dinamica ...