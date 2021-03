Vaccino AstraZeneca, Oms: “Nessun motivo per non usarlo più” (Di venerdì 12 marzo 2021) È allarme Vaccino AstraZeneca. In via cautelare, alcuni Paesi europei ne hanno sospeso la somministrazione: interviene l’Oms Continua a far discutere il Vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. Dopo i timori legati alla possibile formazione di coaguli di sangue, nella giornata di ieri alcuni Paesi europei ne hanno sospeso la somministrazione in via cautelativa. Anche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) È allarme. In via cautelare, alcuni Paesi europei ne hanno sospeso la somministrazione: interviene l’Oms Continua a far discutere ilanti Covid prodotto da. Dopo i timori legati alla possibile formazione di coaguli di sangue, nella giornata di ieri alcuni Paesi europei ne hanno sospeso la somministrazione in via cautelativa. Anche L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - AngeloJesse1 : RT @rtl1025: ?? Gravi allergie sono tra i possibili effetti collaterali del vaccino anti #Covid di #AstraZeneca. Lo ha reso noto l'#Ema, l'a… - MercPat : RT @Teresat73540673: Astrazeneca.È possibile che una conservazione sbagliata dei vaccini crei criticità? Risponde RASI ex direttore dell'EM… -