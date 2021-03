Vaccini, AstraZeneca taglia ancora: - 25% delle dosi all'Ue (Di venerdì 12 marzo 2021) AstraZeneca ha annunciato un ulteriore taglio alla fornitura di dosi nell’Ue: nel primo trimestre saranno 30 milioni dosi, un terzo degli obblighi contrattuali e il 25% in meno rispetto agli impegni presi il mese scorso. Lo riporta la Reuters. Secondo gli ultimi dati forniti a Bruxelles, l’azienda farmaceutica prevede di fornire 30,1 milioni entro la fine marzo e altri 20 milioni ad aprile. Il 25 febbraio, il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, aveva annunciato in commissione al Parlamento europeo che la società avrebbe tentato di fornire 40 milioni di dosi entro la fine di marzo. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021)ha annunciato un ulteriore taglio alla fornitura dinell’Ue: nel primo trimestre saranno 30 milioni, un terzo degli obblighi contrattuali e il 25% in meno rispetto agli impegni presi il mese scorso. Lo riporta la Reuters. Secondo gli ultimi dati forniti a Bruxelles, l’azienda farmaceutica prevede di fornire 30,1 milioni entro la fine marzo e altri 20 milioni ad aprile. Il 25 febbraio, il Ceo di, Pascal Soriot, aveva annunciato in commissione al Parlamento europeo che la società avrebbe tentato di fornire 40 milioni dientro la fine di marzo.

Advertising

ladyonorato : +++COVID, AIFA DISPONE DIVIETO UTILIZZO DI UN LOTTO VACCINI ASTRAZENECA+++ ACCERTAMENTI IN CORSO IN COORDINAMENTO CON EMA - matteograndi : La prossima volta in cui parlando di disinformazione punterete l’indice contro il web, ricordatevi di come i cosidd… - fattoquotidiano : LA FURBATA DEI POLITICI-AVVOCATI Non esercitano la professione da anni, ma in molti hanno ricevuto la dose di Astra… - ColombiaIsLost : RT @ilpost: Perché non c’è da agitarsi sui vaccini di AstraZeneca - VujaBoskov : RT @MantiniRita: Chi non è del mestiere non sa quanti lotti di medicinali vengono ritirati ogni anno. Senza nessun clamore o allarme. Un ri… -