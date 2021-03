Uomini e Donne | parla Ida Platano dopo la scelta di Riccardo Guarnieri

Leggi su zon

(Di venerdì 12 marzo 2021)ladie Roberta di Padua, rompe il silenzio l’ex dama del noto dating show Idaha visto durante il suo parterre over la nascita di una nuova coppia, quella die Roberta, che è stata commentata anche da Ida. Ex compagna del cavaliere uscente, Ida ha rotto il silenzioche lui e Roberta di Padua hanno annunciato di voler lasciare il programma insieme. La loro dichiarazione d’amore ha commosso i molti fan di, ma non la bella Ida. A prendere parola in merito anche la torinese Gemma Galgani. Quest’ultima infatti, avrebbe confessato di essersi ...