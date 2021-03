Uomini e Donne, Dayane Mello tronista? Maurizio Costanzo commenta l’indiscrezione: cosa ne pensa della modella (Di venerdì 12 marzo 2021) Ora che le porte della casa del GF VIP si sono chiuse, potrebbero aprirsi per Dayane Mello quelle di Uomini e Donne: gli studios di Cinecittà sono sempre quelli, la modella brasiliana non dovrebbe fare tanta strada, letteralmente! Dayane Mello tronista? Il rumor insistente Circola da qualche ora la possibilità per la concorrente di entrare nel cast del programma di Maria De Filippi come tronista: anche se per il momento resta solo un rumor, solo il fatto che Maurizio Costanzo abbia espresso il suo parere in merito, conferisce al gossip un maggior fondamento. Leggi anche: >> Gregoraci, Pierpaolo confessa: ‘Ero pronto a uscire con lei’. cosa ... Leggi su funweek (Di venerdì 12 marzo 2021) Ora che le portecasa del GF VIP si sono chiuse, potrebbero aprirsi perquelle di: gli studios di Cinecittà sono sempre quelli, la mobrasiliana non dovrebbe fare tanta strada, letteralmente!? Il rumor insistente Circola da qualche ora la possibilità per la concorrente di entrare nel cast del programma di Maria De Filippi come: anche se per il momento resta solo un rumor, solo il fatto cheabbia espresso il suo parere in merito, conferisce al gossip un maggior fondamento. Leggi anche: >> Gregoraci, Pierpaolo confessa: ‘Ero pronto a uscire con lei’....

