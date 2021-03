Una donna tunisina si è tolta la vita nel centro per migranti a Casteltermini (Di venerdì 12 marzo 2021) Una tragedia ha colpito oggi la struttura di accoglienza per migranti " La grande famiglia" di Casteltermini (Ag), una donna di 55 anni di origine tunisina e ospite della casa si è lanciata dalla ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 marzo 2021) Una tragedia ha colpito oggi la struttura di accoglienza per" La grande famiglia" di(Ag), unadi 55 anni di originee ospite della casa si è lanciata dalla ...

Advertising

vladiluxuria : Scusate ma se al posto della minestra riscaldata di #EnricoLetta il #Pd scegliesse una donna come segretaria per la… - luigidimaio : Pensare che una donna sia costretta a scegliere tra un figlio e la carriera non è tollerabile. ?? - lucasofri : Cosa serve ai più e alle più insospettabili per tornare a dire serenamente a una donna maltrattata 'sapevi cosa avr… - SsantiagoF13 : “Sono contento che sarà una donna a guidare lo sport” In questo secolo non c’è meritocrazia o competenza. L’import… - jnterista_12 : @SkySport Ma è normale mettersi una donna ad occuparsi di sport? Lo sa cosa è il fuorigioco? -