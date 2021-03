Udinese, De Paul segna solo da fuori area contro il Genoa (Di venerdì 12 marzo 2021) Dall’inizio del girone di ritorno di questa Serie A, l’Udinese è terza in classifica con 14 punti in sette giornate Dall’inizio del girone di ritorno di questa Serie A TIM, l’Udinese è terza in classifica con 14 punti in sette giornate – solamente Inter (21) e Juventus (16) hanno fatto meglio dei friulani nel periodo. Un rendimento in gran parte dipeso da Rodrigo de Paul, il quale ha segnato cinque gol in nove sfide di Serie A contro il Genoa – tutti da fuori area: è la sua vittima preferita nella competizione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Dall’inizio del girone di ritorno di questa Serie A, l’è terza in classifica con 14 punti in sette giornate Dall’inizio del girone di ritorno di questa Serie A TIM, l’è terza in classifica con 14 punti in sette giornate – solamente Inter (21) e Juventus (16) hanno fatto meglio dei friulani nel periodo. Un rendimento in gran parte dipeso da Rodrigo de, il quale hato cinque gol in nove sfide di Serie Ail– tutti da: è la sua vittima preferita nella competizione. Leggi su Calcionews24.com

