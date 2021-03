Spaccio su Telegram | arrestato a Bari un 35enne

(Di venerdì 12 marzo 2021) Locerca nuovi orizzonti, e approda anche sulle app di messaggistica. Unbarese è statopersusu, quali sono i fatti? Aveva un profilocon il nome @Mister Pablo Escobar. Si tratta di un giovane di trentacinque anni, originario di, che vendeva droga appunto in chat.

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari Spaccio di droga via Telegram Arrestato un 35enne a Bari - PUGLIALIBERA1 : Droga: spaccio su Telegram, arrestato 35enne a Bari - GDS_it : Spaccio su Telegram: arrestato 35enne a Bari, la droga destinata anche ad Augusta - Borderline_24 : #Bari, vendeva #Droga su #Telegram: in arresto un 35enne - sardanews : Droga: spaccio su Telegram, arrestato 35enne a Bari -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio Telegram

Vendeva droga online tramite il proprio profilocon il nickname @Mister_Pablo Escobar. I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di ...nel dicembre scorso per detenzione ai fini di...Vendeva droga online tramite il proprio profilocon il nickname @Mister_Pablo Escobar. I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di ...nel dicembre scorso per detenzione ai fini di...Spaccio su Telegram, la nuova frontiera della vendita di stupefacenti. Ad essere fermato questa volta un barese di 35 anni.Tramite il proprio profilo Telegram, nel quale si identificava con il nick name Mister_Pablo Escobar, proponeva, sul canale Top Drugs Italia, la vendita di sostanze stupefacenti di vario ...