Serie A. All'Atalanta basta il secondo tempo, Spezia battuto 3-1 (Di venerdì 12 marzo 2021) Primo tempo poco incisivo, la 'Dea' piazza l'uno-due al 53' e 55' con Pasalic e Muriel. Il croato fa doppietta al 72', il gol della bandiera per gli ospiti arriva con Piccoli all'81'. Orobici al terzo posto a braccetto con la Juve

