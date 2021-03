Scontro tra giornaliste sul tema vaccino, Selvaggia Lucarelli: “Sopravvalutata”, Fronte: “Scenda dal trono” (Di venerdì 12 marzo 2021) In questi giorni si stanno inasprendo i dibattiti su chi ha la precedenza a ricevere il vaccino Covid. A tal proposito si è esposta Selvaggia Lucarelli, che ha tentato di difendere la sua categoria. I giornalisti. Categoria, tra l’altro, che non ha diritto di essere vaccinata per prima. Ma la critica della Lucarelli è più che altro rivolta al fatto che i giornalisti stessi si sono definiti “non utili”. Margherita Fronte, una giornalista di Focus ha risposto prontamente alla giornalista de Il Fatto quotidiano ricevendo una pioggia di like. Selvaggia Lucarelli vaccino: “giornalisti non utili” Tutto ha inizio da un post che Selvaggia Lucarelli ha condiviso su Twitter. “Non chiedo il vaccino, però questa ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021) In questi giorni si stanno inasprendo i dibattiti su chi ha la precedenza a ricevere ilCovid. A tal proposito si è esposta, che ha tentato di difendere la sua categoria. I giornalisti. Categoria, tra l’altro, che non ha diritto di essere vaccinata per prima. Ma la critica dellaè più che altro rivolta al fatto che i giornalisti stessi si sono definiti “non utili”. Margherita, una giornalista di Focus ha risposto prontamente alla giornalista de Il Fatto quotidiano ricevendo una pioggia di like.: “giornalisti non utili” Tutto ha inizio da un post cheha condiviso su Twitter. “Non chiedo il, però questa ...

Advertising

ilfoglio_it : A proposito di priorità vaccinali e #VaccinoAiGiornalisti. Ieri è andato in scena lo scontro tra il giornalismo sci… - fattoquotidiano : Vaccini, lo scontro tra Paragone e Sileri a Non è l’Arena: “Siete degli incapaci!”. “Ma lo sai quanti sono i vaccin… - zazoomblog : Siviglia-Real Betis (domenica H 21.00): formazioni quote pronostici. Scontro attesissimo tra le due anime della cit… - Chiara7673 : RT @ilfoglio_it: A proposito di priorità vaccinali e #VaccinoAiGiornalisti. Ieri è andato in scena lo scontro tra il giornalismo scientific… - theoscargoes_to : RT @ilfoglio_it: A proposito di priorità vaccinali e #VaccinoAiGiornalisti. Ieri è andato in scena lo scontro tra il giornalismo scientific… -