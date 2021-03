Sant’Antimo | festa di compleanno con 16 invitati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Mentre la Regione Campania è in zona rossa e le restrizioni pesano su commercianti e cittadini che vedono la propria vita limitata negli spostamenti e nelle attività, un uomo diha pensato di dare unadi. Erano 16 le persone che partecipavano ad unain via Appia, nella città di. Quando i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti presso il locale, specializzato in ricevimenti, hanno sorpreso il proprietario della struttura che festeggiava il proprioinsieme a 15 amici. Tutti sono stati sanzionati mentre il locale è stato chiuso per cinque giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.