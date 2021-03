Ronaldo Juventus, arriva la conferma: “Può tornare al Real Madrid” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ronaldo Juventus – L’eliminazione agli ottavi dalla Champions League ha alzato un polverone incredibile per quanto riguarda il futuro di Ronaldo a Torino. Si susseguono le voci sul ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo: emerge l’apertura del portoghese all’addio alla Juventus La bomba l’ha sganciata il Chiringuito Tv: Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, avrebbe parlato con il Real Madrid per un possibile ritorno del portoghese ai Blancos. Un incontro informale sul quale sono state gettate le basi per una possibile operazione. Ronaldo Juventus, verso il Real Madrid? Conferme, ovviamente, non ne arrivano. Nemmeno ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 12 marzo 2021)– L’eliminazione agli ottavi dalla Champions League ha alzato un polverone incredibile per quanto riguarda il futuro dia Torino. Si susseguono le voci sul ritorno aldi Cristiano: emerge l’apertura del portoghese all’addio allaLa bomba l’ha sganciata il Chiringuito Tv: Jorge Mendes, procuratore di Cristiano, avrebbe parlato con ilper un possibile ritorno del portoghese ai Blancos. Un incontro informale sul quale sono state gettate le basi per una possibile operazione., verso il? Conferme, ovviamente, non neno. Nemmeno ...

