Restrizioni Covid di Pasqua | Italia tutta rossa dal 3 al 5 aprile Le nuove misure

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5sarà in zona, compresi quindi i giorni die Pasquetta: questa sarebbe l’intenzione del governo Draghi per ledi, secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti Locali, indicano fonti concordanti. Dalla zonanazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente solo la Sardegna). Lerestrittive anti-sareanno valide dal 15 marzo al 6in base a un decreto legge, che andrà a integrare e sostituire l’attuale Dpcm di marzo. In corso, infatti, la videoconferenza Governo-Regioni-Comuni (Anci)-Province (Upi). Per ...