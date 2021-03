Regina Elisabetta scacco matto al nipote Harry | gli inglesi hanno deciso da che parte stare

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 12 marzo 2021)e Meghan – Solonotizie24L’attenzione mediatica in queste settimane continua a essere concentrata sulla famiglia reale dopo le dichiarazioni cherilasciatoe Meghan durante una lunga intervista a Oprah Winfrey. Le dichiarazioni degli ex Duchi di Sussex però nongradito in alcun modo tali dichiarazioni, scegliendo fin da subito da che. Ancor prima che venisse mandata in onda, l’intervista die Meghan era stata definita un uragano che avrebbe investito e tramortito Buckingham Palace e così è stato. Gli ex Duchi di Sussexparlato di una vera e propria gabbia dorata nella quale vivevano, di paure con le quali Meghan ha dovuto combattere come ad esempio il pensiero di uccidere sé stessa e ...