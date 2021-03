Recovery plan, la bozza del governo Draghi: tutto confermato rispetto al piano precedente. Aggiunte le scadenze intermedie (Di venerdì 12 marzo 2021) La nuova bozza del Recovery plan messa a punto dal governo Draghi è la bozza del Recovery plan del governo Conte spiegata un po’ meglio. Consegnato oggi ai parlamentari, il documento si compone di 486 pagine (160 pagine la precedente versione) redatte in inglese poiché si tratta di documento da recapitare alla Commissione Ue. Molte parti sono semplici copia e incolla della precedente versione, soprattutto per quanto riguarda le tabelle con le suddivisione delle spese. Viene spiegato con più precisione come si arriva alla determinazione degli stanziamenti (sostanzialmente tutti confermati) e, per alcuni capitoli, indicata con una certa precisione il cronoprogramma da qui al 2026 con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) La nuovadelmessa a punto dalè ladeldelConte spiegata un po’ meglio. Consegnato oggi ai parlamentari, il documento si compone di 486 pagine (160 pagine laversione) redatte in inglese poiché si tratta di documento da recapitare alla Commissione Ue. Molte parti sono semplici copia e incolla dellaversione, sopratper quanto riguarda le tabelle con le suddivisione delle spese. Viene spiegato con più precisione come si arriva alla determinazione degli stanziamenti (sostanzialmente tutti confermati) e, per alcuni capitoli, indicata con una certa precisione il cronoprogramma da qui al 2026 con le ...

Advertising

ItaliaViva : A chi non capiva e dice ancora di non capire le mie dimissioni, che hanno portato alla crisi di governo, lo invito… - davidefaraone : Tacevano quando veniva realizzata una struttura con 300 consulenti e manager che sostituivano i ministri. Adesso ch… - fattoquotidiano : La scelta del governo Draghi di affidare alla statunitense #McKinsey la consulenza per la messa a punto del Recover… - SalvatoreDUrs19 : RT @LegaProOfficial: I migliori auguri di buon lavoro a @VVezzali, nominata Sottosegretario allo Sport. 'Il Comitato 4.0 è a disposizione,… - LegaProOfficial : I migliori auguri di buon lavoro a @VVezzali, nominata Sottosegretario allo Sport. 'Il Comitato 4.0 è a disposizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Poste Italiane e Guardia di Finanza insieme per legalità e trasparenza ... che permetterà di valorizzare anche le risorse finanziarie rese disponibili nell'ambito del Recovery Plan ". Guardia di Finanza "L'intesa oggi sottoscritta " commenta il Comandante Generale della ...

Agroalimentare, Coldiretti: 'Molise aumenta le esportazioni del 32,3%' Il Recovery Plan " conclude Ascolese " rappresenta dunque una occasione unica da non perdere per superare i ritardi accumulati e aumentare la competitività delle nostre imprese sui mercati interno ...

Ecco il Recovery plan di Draghi - Tgcom24 TGCOM Recovery Plan, Biriaco: “Sicilia ancora ai margini” “Il Recovery Plan è un’occasione storica che non si può sprecare. Abbiamo davanti la possibilità di ricucire la frattura che ci separa dall’Italia e rimuovere gli ostacoli che da decenni frenano lo sv ...

Recovery Plan: Franco presenta le schede tecniche alle Camere. Gli investimenti per le infrastrutture (FERPRESS) – Roma, 12 MAR – 31,98 miliardi per le “infrastrutture per una mobilità sostenibile”. Questi gli investimenti previsti dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, all’interno delle schede t ...

... che permetterà di valorizzare anche le risorse finanziarie rese disponibili nell'ambito del". Guardia di Finanza "L'intesa oggi sottoscritta " commenta il Comandante Generale della ...Il" conclude Ascolese " rappresenta dunque una occasione unica da non perdere per superare i ritardi accumulati e aumentare la competitività delle nostre imprese sui mercati interno ...“Il Recovery Plan è un’occasione storica che non si può sprecare. Abbiamo davanti la possibilità di ricucire la frattura che ci separa dall’Italia e rimuovere gli ostacoli che da decenni frenano lo sv ...(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – 31,98 miliardi per le “infrastrutture per una mobilità sostenibile”. Questi gli investimenti previsti dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, all’interno delle schede t ...