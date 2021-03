Prandelli scuote la Fiorentina | “Nessuna paura di questa gara Ribery un leader”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiFirenze – Vigilia di campionato per ladi Cesare. Domani i viola saranno di scena al “Ciro Vigorito” per affrontare il Benevento di Filippo Inzaghi. Il tecnico della compagine gigliata ha parlato in conferenza stampa, presentando il match contro i giallorossi e facendo il punto della situazione sulla propria squadra. Responsabilità – Stiamo affrontando da più settimane su questo tema. I giocatori sanno che andremo ad affrontare una squadra che lotta per non retrocedere e che ha i nostri stressi punti. Sappiamo le difficoltà ma abbiamo lavorato molto bene, con la voglia e il desiderio di fare una grande partita. Siamo sul pezzo e i giocatori sono responsabili di quello che dovranno fare. Pressione – Non c’è, la pressione fa parte di questo lavoro e la dobbiamo trasformare in ...