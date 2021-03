Pd, la sfida di Letta si chiama identità. La bussola di Ocone (Di venerdì 12 marzo 2021) Quella di Enrico Letta come nuovo segretario dei democratici è sicuramente una scelta forte, non fosse altro che per i ruoli da lui ricoperti in passato sia nel partito sia nello Stato. Che possa sortire effetti positivi per il Partito Democratico, è tutto da vedere. Una vera sfida. È vero, infatti, che le dimissioni di Nicola Zingaretti erano consequenziali alle scelte politiche fatte, dai risultati politicamente fallimentari, nell’ultimo anno e mezzo, ma è anche vero che il problema del Pd è per così dire strutturale, o identitario se preferite. Che il partito si sia ridotto a un “poltronificio”, come ha dovuto ammettere persino l’ex segretario (con una “picconata” che non si era mai vista da parte di un leader), e a una lotta fra correnti finalizzata a questo obiettivo, è a ben vedere solo la conseguenza del vuoto identitario. A mala pena coperto ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021) Quella di Enricocome nuovo segretario dei democratici è sicuramente una scelta forte, non fosse altro che per i ruoli da lui ricoperti in passato sia nel partito sia nello Stato. Che possa sortire effetti positivi per il Partito Democratico, è tutto da vedere. Una vera. È vero, infatti, che le dimissioni di Nicola Zingaretti erano consequenziali alle scelte politiche fatte, dai risultati politicamente fallimentari, nell’ultimo anno e mezzo, ma è anche vero che il problema del Pd è per così dire strutturale, o identitario se preferite. Che il partito si sia ridotto a un “poltronificio”, come ha dovuto ammettere persino l’ex segretario (con una “picconata” che non si era mai vista da parte di un leader), e a una lotta fra correnti finalizzata a questo obiettivo, è a ben vedere solo la conseguenza del vuoto identitario. A mala pena coperto ...

Advertising

formichenews : Pd, la sfida di Letta si chiama identità. La bussola di @CorradoOcone ?? - riderperugia : RT @ConPellicani: Buon lavoro a Enrico Letta che ringrazio per aver accettato di guidare il PD in un momento così difficile per il Paese e… - emimatite : RT @ConPellicani: Buon lavoro a Enrico Letta che ringrazio per aver accettato di guidare il PD in un momento così difficile per il Paese e… - Deputatipd : RT @ConPellicani: Buon lavoro a Enrico Letta che ringrazio per aver accettato di guidare il PD in un momento così difficile per il Paese e… - ConPellicani : Buon lavoro a Enrico Letta che ringrazio per aver accettato di guidare il PD in un momento così difficile per il Pa… -