Parigi-Nizza 2021, risultati e classifica sesta tappa: trionfo Roglic davanti a Laporte (Di venerdì 12 marzo 2021) Primoz Roglic vince la sesta tappa della Parigi-Nizza 2021 di ciclismo, ecco di seguito i risultati e la classifica della frazione che ha condotto la carovana della corsa transalpina da Brignoles a Biot. 202.5 km per una frazione decisamente mossa che ha visto il trionfo del fuoriclasse sloveno che ha anticipato in volata Laporte e Matthews. Sfortunato invece Bennett, caduto nel finale. Lo sloveno è anche il leader della classifica generale, mantenendo la maglia gialla. 1 ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma 4:40:22 2 Laporte Christophe Cofidis, Solutions Crédits s.t. 3 MATTHEWS Michael Team BikeExchange s.t. 4 TEUNS Dylan Bahrain – Victorious s.t. 5 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Primozvince ladelladi ciclismo, ecco di seguito ie ladella frazione che ha condotto la carovana della corsa transalpina da Brignoles a Biot. 202.5 km per una frazione decisamente mossa che ha visto ildel fuoriclasse sloveno che ha anticipato in volatae Matthews. Sfortunato invece Bennett, caduto nel finale. Lo sloveno è anche il leader dellagenerale, mantenendo la maglia gialla. 1 ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma 4:40:22 2Christophe Cofidis, Solutions Crédits s.t. 3 MATTHEWS Michael Team BikeExchange s.t. 4 TEUNS Dylan Bahrain – Victorious s.t. 5 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team ...

Advertising

sportface2016 : #ParigiNizza, i risultati e la classifica della sesta tappa: vince #Roglic - CentotrentunoC : #ParisNice | Finale esplosivo alla #ParigiNizza con la vittoria dello sloveno #Roglic, sempre più leader della cors… - Cyclingtimenews : Parigi-Nizza – Roglic padrone! - Eurosport_IT : ?? Primož Roglic non fa sconti! ?? Grandissima gamba per lo sloveno, che si prende anche la sesta tappa della Parigi… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: gruppo a 2? dai quattro fuggitivi - #Parigi-Nizza #Sesta #tappa #DIRETTA… -