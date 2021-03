Nicola Vivarelli bomba su Sirius | la dama senza freni | “Ha inventato tutto”

(Di venerdì 12 marzo 2021) In arrivo un’altra doccia fredda per Gemma Galgani? Stando alla dichiarazione di Veronica, un’exche ha lo ha frequentato,, ha nascosto una verità importante. Come reagirà ladi Torino? E’ stata presa in giro anche da? Uomini e Donne: Dichiarazione importante di un’exha mentito? Una dichiarazione importante quella rilasciata da Veronica, la donna che ha frequentatoprima che questi lasciasse Uomini e Donne. Secondo l’exmeglio conosciuto dal pubblico di Uomini e Donne come, avrebbe intrattenuto una relazione con lei al fine di mettere a tacere le voci sulla ...

Veronica De Nigris ex dama di Uomini e Donne , ha di recente rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo su Armando Incarnato e Sirius , alias. La De Nigris , intervistata da Fralof , ha raccontato quello che è stato il suo percorso al dating - show di Canale 5 . La dama ha preso parte al parterre femminile di Uomini e ...La dama ha lasciato il dating show di Canale5 dopo aver chiuso la frequentazione con Armando Incarnato e poi con. Sull'ex fidanzato di Gemma Galgani, Veronica ha fatto insinuazioni ...Gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne dell'11 marzo: in studio ricompare Nicola, ex di Gemma ...Non c’è la necessità di dire in tv certe cose, che sia il Grande Fratello o Maria de Filippi Poi dopo c’erano delle cose che non mi quadravano, era una persona molto coerente. Dopo l’esperienza negati ...