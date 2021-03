NASCAR: re Harvick cerca il decimo sigillo, ma tutto può succedere a Phoenix (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la tappa a Las Vegas (Nevada), la NASCAR Cup Series si sposta nella vicina Phoenix per il quinto atto stagionale. Nella località di Avondale i protagonisti della serie statunitense si preparano per affrontare il primo short-track del 2021, speciale tipologia di ovali unici nel proprio genere. Nella pista che dallo scorso anno accoglie il ‘Championship 4’, la finale del campionato, sono molti i candidati al successo in un catino dove quasi tutti possono primeggiare. La struttura che sorge nello Stato dell’Arizona ha una metratura di un miglio ed è composta da quattro curve. La prima ha una pendenza di 8°, la seconda ha un’inclinazione progressiva dagli 8° ai 9°, mentre la terza e la quarta oscillano tra i 10 ed gli 11 gradi.La più iconica è senza dubbio la ‘Dog Leg’, piega che dal 2018 è diventata la T1 in seguito allo spostamento della linea del ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la tappa a Las Vegas (Nevada), laCup Series si sposta nella vicinaper il quinto atto stagionale. Nella località di Avondale i protagonisti della serie statunitense si preparano per affrontare il primo short-track del 2021, speciale tipologia di ovali unici nel proprio genere. Nella pista che dallo scorso anno accoglie il ‘Championship 4’, la finale del campionato, sono molti i candidati al successo in un catino dove quasi tutti possono primeggiare. La struttura che sorge nello Stato dell’Arizona ha una metratura di un miglio ed è composta da quattro curve. La prima ha una pendenza di 8°, la seconda ha un’inclinazione progressiva dagli 8° ai 9°, mentre la terza e la quarta oscillano tra i 10 ed gli 11 gradi.La più iconica è senza dubbio la ‘Dog Leg’, piega che dal 2018 è diventata la T1 in seguito allo spostamento della linea del ...

