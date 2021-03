Nasa | un asteroide più grande della Torre Eiffel sfiorerà la Terra

(Di venerdì 12 marzo 2021) Lalancia l’allarme. In base ai calcoli dell’ente undi dimensioni giganteschela. Ecco cosa c’è da sapere. La notizia ha destato la preoccupazione di molte persone e per alcune persone è scattato un vero e proprio senso di panico. Le dimensioni dell’sono davvero consistenti, ma gli esperti rassicurano e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Pura_Vida69 : RT @AnsaScienza: Il più grande #asteroide del 2021 pronto a salutare la #Terra È #2001FO32, passerà il 21 marzo a circa 2 milioni di chilom… - AnsaScienza : Il più grande #asteroide del 2021 pronto a salutare la #Terra È #2001FO32, passerà il 21 marzo a circa 2 milioni di… - networkpn : Un #asteroide “sfiorerà” la #Terra domenica 21 #marzo: è il più grande mai conosciuto. La #Nasa: “Resterà a distanz… - Italia_Notizie : Un asteroide “sfiorerà” la Terra domenica 21 marzo: è il più grande mai conosciuto. La Nasa: “Resterà a distanza di… - A_R_TforPEACE : RT @misterfany1: #misterfany Il 2 Novembre evento spaziale che interessera' la terra, un asteroide che potrebbe colpirci. Una possibilita'… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasa asteroide

Domenica 21 marzo passerà l'più grande dell'anno. Denominato 2001 FO32, ricorda il Jet Propulsion Laboratory della, l'ha una grandezza stimata tra 440 e 680 metri e passerà a una distanza di assoluta sicurezza dalla Terra: 2 milioni di chilometri, cioè oltre cinque volte la distanza tra la Terra e ...Non a caso il Jet Propulsion Laboratory dellaha classificato 2001 FO32 come un 'potenzialmente pericoloso' a causa dei suoi passaggi ravvicinati. La designazione ufficiale '...(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Dopo il passaggio a inizio marzo dell'asteroide Apophis, un altro sasso cosmico si prepara a salutare la Terra il 21 marzo: è il più grande asteroide atteso nel 2021. Si chiama ...Ha una grandezza stimata tra 440 e 680 metri. Ma non c'è nulla da temere: passerà a distanza di sicurezza di 2 milioni di chilometri ...