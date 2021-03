Militare morto, il pm: “Accertamenti senza guardare in faccia nessuno” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Fino a questo momento non è emersa alcuna correlazione tra la morte del sottufficiale Paternò e la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Noi stiamo facendo tutti gli Accertamenti. senza guardare in faccia nessuno. L’analisi delle ipotesi prende in considerazione tutti i soggetti che potrebbero essere coinvolti nella vicenda, senza escludere nessun livello di responsabilità. Dalla fabbricazione al trasporto, alla consegna fino alla somministrazione del vaccino”. A parlare, in una intervista esclusiva all’Adnkronos, è il pm di Siracusa Gaetano Bono che, con la Procuratrice Sabrina Gambino, coordina l’inchiesta sulla morte del secondo caporale scelto Stefano Paternò di 42 anni. Sono quattro le persone iscritte, fino a questo momento, nel registro degli indagati, sono tutte accusate ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) “Fino a questo momento non è emersa alcuna correlazione tra la morte del sottufficiale Paternò e la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Noi stiamo facendo tutti gliin. L’analisi delle ipotesi prende in considerazione tutti i soggetti che potrebbero essere coinvolti nella vicenda,escludere nessun livello di responsabilità. Dalla fabbricazione al trasporto, alla consegna fino alla somministrazione del vaccino”. A parlare, in una intervista esclusiva all’Adnkronos, è il pm di Siracusa Gaetano Bono che, con la Procuratrice Sabrina Gambino, coordina l’inchiesta sulla morte del secondo caporale scelto Stefano Paternò di 42 anni. Sono quattro le persone iscritte, fino a questo momento, nel registro degli indagati, sono tutte accusate ...

