Medici, con governo Draghi in arrivo accordo transattivo per ex specializzandi (Di venerdì 12 marzo 2021) “Anche tra i banchi della maggioranza, rinnovo il mio impegno a favore dei Medici specialisti che tra il 1978 e il 2006 sono stati penalizzati dallo Stato. A partire dai prossimi giorni, porterò all'attenzione del Ministro della Salute Roberto Speranza e del Ministro dell'Economia Daniele Franco le istanze degli oltre 170mila Medici danneggiati, coinvolgendo anche colleghi che seguono la vicenda da tempo, come il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri”. È quanto afferma, nel corso dell'incontro organizzato da Consulcesi, il senatore Nazario Pagano (FI) commissione affari costituzionali e tra i fautori della prima ora della lunga battaglia per il riconoscimento dei diritti negati dei Medici durante il periodo di formazione. Ora tra i banchi della maggioranza di governo, si fa garante di un'accelerazione alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “Anche tra i banchi della maggioranza, rinnovo il mio impegno a favore deispecialisti che tra il 1978 e il 2006 sono stati penalizzati dallo Stato. A partire dai prossimi giorni, porterò all'attenzione del Ministro della Salute Roberto Speranza e del Ministro dell'Economia Daniele Franco le istanze degli oltre 170miladanneggiati, coinvolgendo anche colleghi che seguono la vicenda da tempo, come il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri”. È quanto afferma, nel corso dell'incontro organizzato da Consulcesi, il senatore Nazario Pagano (FI) commissione affari costituzionali e tra i fautori della prima ora della lunga battaglia per il riconoscimento dei diritti negati deidurante il periodo di formazione. Ora tra i banchi della maggioranza di, si fa garante di un'accelerazione alla ...

