Manufatti abusivi in zona industriale | denunciato anche un sannita

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino (Sa) – Opere edilizie costruite abusivamente ed in assenza di autorizzazioni paesaggistiche-ambientali in areasottoposta a vincolo ambientale del Sito di Interesse Comunitario dell’Ente Riserve Regionali Monti Eremita Marzano-Foce Sele e Tanagro. Con queste accuse sono stati denunciati un uomo di 62 anni, residente nel napoletano ed amministratore delegato di un noto opificiodi produzione di olio di palma per industrie alimentari con sede nelladi Palomonte e di un opificio sito nell’areadi Buccino, un uomo di 53 anni residente nel Beneventano e direttore tecnico dei lavori di un cantiere edile, e un imprenditore di 51 anni, residente nel comune di Palomonte e titolare di una nota società edile. L’operazione è ...

Advertising

anteprima24 : ** Buccino: manufatti abusivi in zona industriale, denunciati tecnico e imprenditori ** - anteprima24 : ** #Manufatti abusivi su #Terreni comunali: denunciate due #Imprenditori agricoli ** -

Ultime Notizie dalla rete : Manufatti abusivi

anteprima24.it

... come sta già accadendo per talune di queste nell'attuale fase di demolizione deiche vede interessate famiglie anche con soggetti 'deboli' alle quali molta attenzione è dedicata l'...... come sta già accadendo per talune di queste nell'attuale fase di demolizione deiche vede interessate famiglie anche con soggetti 'deboli' alle quali molta attenzione è dedicata l'...Buccino (Sa) – Opere edilizie costruite abusivamente ed in assenza di autorizzazioni paesaggistiche-ambientali in area industriale sottoposta a vincolo ambientale del Sito di Interesse Comunitario del ...L’operazione è stata condotta dai carabinieri forestali di Buccino agli ordini del maresciallo, Antonio Zinna, alla Procura della Repubblica di Salerno per aver realizzato dei manufatti abusivi e ...