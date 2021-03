Lorella Cuccarini fa uno spoiler sul serale di Amici 20 (Di venerdì 12 marzo 2021) Amici 20: lo spoiler di Lorella Cuccarini Il 20 marzo, come ormai annunciato, prenderà il via il serale di Amici 20. Tra gli insegnanti che accompagneranno i ragazzi in questa fase c’è ovviamente anche Lorella Cuccarini, new entry in questa edizione tra i docenti della categoria danza, insieme alle ormai veterane Alessandra Celentano e Veronica L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 marzo 2021)20: lodiIl 20 marzo, come ormai annunciato, prenderà il via ildi20. Tra gli insegnanti che accompagneranno i ragazzi in questa fase c’è ovviamente anche, new entry in questa edizione tra i docenti della categoria danza, insieme alle ormai veterane Alessandra Celentano e Veronica L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

flvckert91 : @butdaddyiloveme lorella cuccarini - juveiloveyou : RT @blaaacksss: Lorella Cuccarini, la rovina di questa edizione. E da qui non mi smuovo. #amici20 - Marya588 : RT @blaaacksss: Lorella Cuccarini, la rovina di questa edizione. E da qui non mi smuovo. #amici20 - Hely_aa : RT @blaaacksss: Lorella Cuccarini, la rovina di questa edizione. E da qui non mi smuovo. #amici20 - isabelstylinso5 : RT @blaaacksss: Lorella Cuccarini, la rovina di questa edizione. E da qui non mi smuovo. #amici20 -