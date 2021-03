Lockdown a Napoli, la rivolta dei mercatali: centinaia in strada, traffico in tilt (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli ambulanti stanno manifestando davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Un centinaio di venditori ambulanti protestano per lo stop ai mercati che al momento riguarda solo i... Leggi su ilmattino (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli ambulanti stanno manifestando davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Un centinaio di venditori ambulanti protestano per lo stop ai mercati che al momento riguarda solo i...

mattinodinapoli : Lockdown a Napoli, la rivolta dei mercatali: centinaia in strada, traffico in tilt - Raff_Napolitano : #lockdown a #Napoli - piccoli cinema e teatri fermi da un anno: «Ci arrendiamo» #bastalockdown - francypar71 : #Napoli Campania in lockdown, De Luca chiude lungomari, piazze e parchi. E da domani stop ai mercati… - infoitinterno : Napoli in lockdown, mercati chiusi da sabato: «Ma almeno dateci i ristori» - frapi2000 : @MAPARLIAMODITOM DRAMA: Tommy aveva un caffè a Napoli in sospeso con anonimo ma la Campania è zona rossa! #tzgfvip #lockdown -