LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: sei corridori in fuga con 2'50" sul plotone (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 12.55 La media di tappa resta altissima: 48,3 km/h. 12.52 Mancano 116 chilometri al traguardo, il gruppo si trova a 2'45" dai fuggitivi. 12.48 La situazione ora resta stabile. I corridori stanno per iniziare il GPM più duro di giornata: la Cote de Cabris. 12.42 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi: Anthony Perez (Cofidis), Victor Campenaerts (Qhubeka), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Alexey Lutsenko (Astana), Jonathan Hivert (B&B Hotels) e Julien El Fares (EF Education-Nippo). 12.39 Mancano 127 chilometri al traguardo. 12.34 Perez passa per primo anche sul secondo GPM di giornata, la Cote de Mont-Meaulx. 12.33 Il vantaggio dei fuggitivi si è ...

