Lazio - Torino, Lotito chiede il 3 - 0. "Il reclamo è infondato" (Di venerdì 12 marzo 2021) Il caso Lazio - Torino è destinato a far discutere ancora a lungo. Per il momento la partita è stata semplicemente rinviata, ma il presidente della Lazio Claudio Lotito sta lavorando affinché venga ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il casoè destinato a far discutere ancora a lungo. Per il momento la partita è stata semplicemente rinviata, ma il presidente dellaClaudiosta lavorando affinché venga ...

Advertising

aangariswant : RT @vocelaziale: ??AGGIORNAMENTO CALCIOMERCATO?? #Lazio su #Messias del #Crotone?? Piace anche al #Torino?? Potrebbe essere il sostituto… - Max_883 : @Gazzetta_it E solo per le copie in regalo con la Gazzetta non ci sarà la pagina della Lazio ma una pagina con la rosa della ASL di Torino - djanluca : @ilpost Occhio, avete messo Lazio - Torino, ma la Lazio gioca con il Crotone mentre il toro gioca con l'Inter ;) - filo_78 : Prenda nota su come si difende il proprio club Pres. @andagn. - SportPesa_IT : Il calendario della 27° di Campionato. Venerdì 12 marzo Lazio-Crotone Atalanta-Spezia Sabato 13 marzo Sassuolo-Ve… -