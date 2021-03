La situazione in casa Torino in vista dell’Inter (Di venerdì 12 marzo 2021) Le ultime settimane in casa granata sono state davvero molto complicate, tra polemiche e problemi causati dalle tante assenze. Con il ritorno di molti giocatori, non più positivi al Covid, sembra che il cielo sia meno terso sulla squadra di Nicola, ma i problemi restano molti e urge trovare una soluzione, per non rischiare di cadere definitivamente. Lo spettro della Serie B aleggia dietro alla schiena del Torino e tutte la partite da ora in avanti saranno come delle finali. Di seguito . QUAL E’ ? Come detto sembra leggermente migliorata rispetto agli scorsi giorni, con alcuni rientri eccellenti. Il più importante è sicuramente quello del Gallo Belotti, che torna a disposizione di Nicola per la sfida contro i nerazzurri. Chiaramente, visto che negli ultimi giorni non ha potuto allenarsi con la squadra perché era positivo al Covid, contro l’Inter ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Le ultime settimane ingranata sono state davvero molto complicate, tra polemiche e problemi causati dalle tante assenze. Con il ritorno di molti giocatori, non più positivi al Covid, sembra che il cielo sia meno terso sulla squadra di Nicola, ma i problemi restano molti e urge trovare una soluzione, per non rischiare di cadere definitivamente. Lo spettro della Serie B aleggia dietro alla schiena dele tutte la partite da ora in avanti saranno come delle finali. Di seguito . QUAL E’ ? Come detto sembra leggermente migliorata rispetto agli scorsi giorni, con alcuni rientri eccellenti. Il più importante è sicuramente quello del Gallo Belotti, che torna a disposizione di Nicola per la sfida contro i nerazzurri. Chiaramente, visto che negli ultimi giorni non ha potuto allenarsi con la squadra perché era positivo al Covid, contro l’Inter ...

Advertising

teddybeatlesday : non mi svegliavo con l'ansia da un anno, non so manco se il vero motivo sia il fatto che dovrò stare rinchiusa a ca… - Lucia39134555 : @luciodigaetano Io inizio a pensare che la situazione pa sindacati sia talmente compromessa che draghi farà quello… - MsPeggy_Carter : RT @lizzbennets: l'anno scorso abbiamo fatto tutti un sacrificio restando in casa perché la situazione era nuova ed imprevista, ora posso d… - gajamars204 : RT @lizzbennets: l'anno scorso abbiamo fatto tutti un sacrificio restando in casa perché la situazione era nuova ed imprevista, ora posso d… - joecuce : @spighissimo 'Una casa per i sauditi', la situazione sta diventando veramente imbarazzante... -