La Lazio batte il Crotone 3-2 | decide Caicedo nel finale

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lafa il suo dovere, seppur a fatica, e3-2 ildopo le sconfitte contro Bologna e Juventus. All’Olimpico Simone Inzaghi non rinuncia alla formazione titolare nonostante l’impegno in vista contro il Bayern Monaco. Ma dopo le reti di Milinkovic-Savic e Luis Alberto e la doppietta di Simy, è il gol neldel subentratoa regalare tre punti che proiettano i biancocelesti a quota quarantasei in classifica. La rete del serbo è una invenzione del rientrante Radu: cross perfetto dalla sinistra e conclusione al volo di Milinkovic-Savic che fa 1-0. Ma ilnon sta a guardare e sfoggia un atteggiamento propositivo con Ounas, Messias e Simy nel tridente. L’autore dell’1-1 è proprio il nigeriano che al 29? riesce a sfuggire per la prima ...

