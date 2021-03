Inter | Bastoni | “Uscire dalla Champions una batosta | ma abbiamo un obiettivo Scudetto? Rispondo così”

(Di venerdì 12 marzo 2021) A tutto Alessandrolotta, all'eliminazione, agli obiettivi stagionali della squadra. Sono tanti i temi affrontati dal difensore nerazzurro Alessandroche,venuto ai microfoni de "La Stampa", si è soffermato sugli argomenti più caldi in casa. “Vietato parlare diall’. Manca tanto. E nel calcio ci vuole niente a passare da tutti bravi e belli al fango.è stata unache ci ha cambiato la stagione. Dopo il Real Madrid c’è stato un confronto collettivo per capire dove fossero gli errori. Lì è cominciata la svolta, con un senso di responsabilità rafforzato, ...

ha poi concluso: ' All'lo vivo come un bimbo al luna park. Incognita societaria? Mai stato un problema: ci appagano i risultati del campo. Credo sia un bel messaggio per chi crede che ...4 ' Scudetto? Quella parola all'è vietata '. Parola di Alessandro, il difensore nerazzurro si racconta in una lunga intervista a La Stampa : 'La cima non la vedo. L'ho imparato da mio padre: mai accontentarsi'. ...La capolista Inter sfida il Torino nel 27° turno di Serie A: in questa pagina tutto sulle formazioni e le info su diretta tv e streaming.Alessandro Bastoni in un'intervista a La Stampa: "Scudetto? Alt. Quella parola all'Inter è vietata. Questione di testa".