Insulti e minacce a Mattarella 11 indagati, c’è un grossetano (Di venerdì 12 marzo 2021) Augurarono la morte al presidente, perquisizioni nelle case degli odiatori. L’anti-euro della Maremma: «Mi considero un figlio che brontola il papà» Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 12 marzo 2021) Augurarono la morte al presidente, perquisizioni nelle case degli odiatori. L’anti-euro della Maremma: «Mi considero un figlio che brontola il papà»

Ultime Notizie dalla rete : Insulti minacce Insulti online al presidente Mattarella, anche una ternana indagata C'è anche una ternana di 50 anni, fra i dieci indagati per la vicenda degli insulti e delle minacce on line al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in concomitanza con l'applicazione di misure per il contenimento del Coronavirus. Sono dieci finora sospettati e ...

Minacce, insulti e intimidazioni contro il Cts. Parte la denuncia Minacce, insulti, messaggi minatori. Non è la prima volta e 'probabilmente non sarà l'ultima', sbuffa uno dei tecnici. Stavolta, però, nel Comitato tecnico scientifico si è deciso di non lasciar ...

Minacce, insulti e intimidazioni contro il Cts. Parte la denuncia L'HuffPost Associazioni con Italia Nostra dopo le minacce Ieri i social di Italia Nostra erano stati presi di mira con minacce dopo la notizia del ricorso contro ... professore universitario in pensione Leonardo Rombai a cui, oltre agli insulti virtuali, ...

Insulti online al presidente Mattarella, anche una ternana indagata Insulti online al presidente Mattarella, anche una ternana indagata. Nella mattinata di giovedì gli agenti della Digos di Terni, ...

