Immortals Fenyx Rising | data per Myths Of The Eastern Realm

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ubisoft ha confermato l’arrivo a fine mese, su console e PC, diof the, il secondo DLC rivolto aTra le sorprese videoludiche che hanno caratterizzato la fine del 2020 possiamo annoverare, senza ombra di dubbio,, il titolo Ubisoft che strizza l’occhio con forza a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Caratterizzato da una grafica cartoonesca e da un tono più scanzonato, il lavoro del publisher transalpino ha goduto di un ricco supporto post lancio, che si è tradotto in un primo DLC, rilasciato all’inizio dell’anno, al quale faranno presto seguito due nuove espansioni, la prima delle quali è attesa per la fine del mese corrente....