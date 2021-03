Il making of di WandaVision su Disney+: trailer e trama del primo episodio di Assembled (Di venerdì 12 marzo 2021) Il making of di WandaVision è il primo episodio di una nuova innovativa serie di speciali in stile documentario di Disney+. In ogni appuntamento si andrà dietro le quinte di uno degli show Marvel che arriveranno sulla piattaforma della casa di Topolino – il prossimo, in ordine di programmazione, sarà The Falcon and The Winter Soldier. Nel making of di WandaVision vediamo Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo di WandaVision mentre invitano gli spettatori dietro le quinte della loro emozionante serie. Gli spettatori guarderanno come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche. Nello speciale, i fan assisteranno anche a come la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilof diè ildi una nuova innovativa serie di speciali in stile documentario di. In ogni appuntamento si andrà dietro le quinte di uno degli show Marvel che arriveranno sulla piattaforma della casa di Topolino – il prossimo, in ordine di programmazione, sarà The Falcon and The Winter Soldier. Nelof divediamo Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo dimentre invitano gli spettatori dietro le quinte della loro emozionante serie. Gli spettatori guarderanno come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche. Nello speciale, i fan assisteranno anche a come la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi ...

