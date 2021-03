Il Dams di Bologna compie 50 anni: si festeggia fino a giugno (Di venerdì 12 marzo 2021) BOLOGNA – Nel 2021 il primo dipartimento italiano di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, il Dams di Bologna, compie 50 anni. Per festeggiare questo traguardo è in calendario una sorta di ‘reunion’ di ex studenti eccellenti, e un ricco palinsesto di appuntamenti culturali, online e in presenza, che partiranno dal 18 marzo e continueranno fino al 20 giugno. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) BOLOGNA – Nel 2021 il primo dipartimento italiano di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, il Dams di Bologna, compie 50 anni. Per festeggiare questo traguardo è in calendario una sorta di ‘reunion’ di ex studenti eccellenti, e un ricco palinsesto di appuntamenti culturali, online e in presenza, che partiranno dal 18 marzo e continueranno fino al 20 giugno.

Ansa_ER : Cultura: decine eventi per festeggiare 50 anni Dams Bologna. Via il 18/3 con Daria Bignardi, clou a giugno in piazz… - clowncoward : mia mamma ha visto la differenza di costi tra bologna e brescia e ora super fan del dams di bologna - Eventpage_it : 10/03/2021 C'era una volta il DAMS Conferenza di Anna Ottani Cavina dell'Università di Bologna DAMSLab / La Soffitt… - admaioralu : @njallfood Studio ancora a Bologna e sono al terzo anno del DAMS. L'università mi piace ed è anche una delle più va… - urlucon : Lodo Guezzi attore diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe (anche se sembra un fuoricorso del Dams di Bologna) #Sanremo2021 -

Chiara Gamberale si è laureata presso il DAMS di Bologna e nel 1999 ha pubblicato il suo primo romanzo, Una vita sottile. Nel 2002 ha iniziato a lavorare come conduttrice televisiva e ora collabora ...

Conosciamo un po' meglio Chiara Gamberale: età, carriera e vita privata della famosa scrittrice e conduttrice radiofonica romana.

