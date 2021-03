Giuffredi | “Troppe critiche a Giuntoli | spero che trovi la serenità altrove”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Mario, agente tra gli altri di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante Punto Nuovo Sport Show. Il discorso di Hysaj è chiuso. Ci approssimiamo ad andare via a fine stagione, ovviamente Elseid rimane a disposizione del club, ma visto il regolamento che consente nuovi accordi a partire dal 1 gennaio, ci stiamo guardando attorno. PSG? È uno di quei club con cui abbiamo avuto colloqui, ho sentito Leonardo. Niente di concreto, piace. Da qui a mettere in piedi una trattativa seria, ce ne vuole. Resta Napoli se arriva Sarri? Io devo fare il mio lavoro e portare avanti i discorsi cominciati da qualche mese. Se dovesse tornare lo scenario potrebbe essere differente, se non avremo già concluso. Ghoulam è molto sfortunato, mi dispiace tanto, ci sono passato anche con qualche mio giocatore. Conti si è rotto due volte il ...

