Gianni Agnelli, il centenario della nascita: carriera, figli (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi ricorre il centenario della nascita di Gianni Agnelli, uomo simbolo del capitalismo italiano e rappresentante dell’eleganza italiana nel mondo. Una storia che attraversa e intreccia la storia del 900 quella di Gianni Agnelli, nato il 12 marzo del 1921 a Torino. Dopo la morte del padre in un incidente aereo nel 1935 il nonno – Giovanni – cercò di ottenere l’affidamento dei nipoti, ma il tribunale decise di lasciare i figli con la madre. Nel 1938 dopo il diploma il nonno invia Gianni Agnelli in visita negli Stati Uniti, ormai già chiaro che sarà l’erede designato alla guida dell’impresa di famiglia. Gianni Agnelli inizia gli studi in giurisprudenza, sebbene Avvocato non ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi ricorre ildi, uomo simbolo del capitalismo italiano e rappresentante dell’eleganza italiana nel mondo. Una storia che attraversa e intreccia la storia del 900 quella di, nato il 12 marzo del 1921 a Torino. Dopo la morte del padre in un incidente aereo nel 1935 il nonno – Giovanni – cercò di ottenere l’affidamento dei nipoti, ma il tribunale decise di lasciare icon la madre. Nel 1938 dopo il diploma il nonno inviain visita negli Stati Uniti, ormai già chiaro che sarà l’erede designato alla guida dell’impresa di famiglia.inizia gli studi in giurisprudenza, sebbene Avvocato non ...

Advertising

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - Ettore_Rosato : 100 anni fa nasceva a Torino l’Avvocato Gianni #Agnelli, uomo simbolo dell’imprenditoria italiana. Rappresentava lo… - chetempochefa : «Un uomo che non piange, non potrà mai fare grandi cose.» - Il #12marzo di 100 anni fa nasceva Gianni Agnelli.… - calciotoday_it : Il più grande influencer della storia in Italia. Non aveva bisogno dei social per fare tendenza, moda, stile. E' r… - mindthekarma : RT @confundustria: Kissinger: 'Gianni Agnelli era un uomo del Rinascimento'. Ogni volta che lo stato gli salvava l'azienda, rinasceva. -